Sem Luan, o Grêmio segue os treinamentos para se manter no G4 do Brasileirão

Foi difícil, mas os jogadores do Grêmio conseguiram vencer o calor e o abafamento da tarde desta terça-feira (13) e concluir mais uma sessão de treinamentos para o jogo de quinta (15) contra o São Paulo. Sob um céu carregado e uma temperatura acima de 30 graus, o grupo realizou um trabalho técnico novamente sem Luan, que volta a ter seu retorno ao time colocado em dúvida.

A atividade consistiu em mini-jogos com três times, sendo que um sempre aguardava para enfrentar o vencedor do anterior. Da atividade também ficaram fora o lateral-direito Léo Moura, que fez trabalhos especiais de recuperação, o zagueiro Pedro Geromel, que também trabalhou na academia e o centroavante Jael – este realizou corridas, assim como Leonardo Gomes, também uma incógnita para o duelo do Morumbi.

De todos os ausentes no treinamento, Jael e Geromel têm presença praticamente certa na equipe. O primeiro concedeu entrevista coletiva e disse que não sente qualquer problema que o tire da partida, enquanto o zagueiro terminou a vitória sobre o Vasco sem qualquer impedimento físico. O time será definido no último treino em Porto Alegre, marcado para as 8h30min da manhã desta quarta (14). Logo depois os jogadores almoçam e viajam, às 12h15min, para São Paulo.

São Paulo e Grêmio fazem confronto direto por um lugar no G4 do Brasileirão. O Tricolor gaúcho é quem ocupa o quarto lugar, e com um empate mantém a posição.

