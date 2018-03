Sem o zagueiro Pedro Geromel, o Grêmio treina para segurar o Inter no estádio Beira-Rio

Na tarde dessa segunda-feira, o Grêmio retomou as atividades no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, na Arena, já com foco no clássico Grenal nº 415, segundo duelo contra o Colorado pelas quartas-de-final do Campeonato Gaúcho. A partida está marcada para as 21h45min desta quarta-feira, com transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

Mesmo com a ótima vantagem construída com a vitória de 3 a 0 em casa no último domingo, o Tricolor sabe da necessidade de segurar um adversário que, apesar de “mortalmente ferido” e em suposta desvantagem técnica (a julgar pelos últimos enfrentamentos entre ambos), contará com o apoio de um estádio Beira-Rio lotado para tentar reverter o quadro que muitos já consideram como “favas-contadas”.

E essa preocupação com um eventual clima de “já ganhou” ou discursos de favoritismo se torna ainda mais justificável se for levado em conta um importante desfalque no clube do bairro Humaitá: desta vez, a defesa do Mosqueteiro não poderá contar com a segurança do zagueiro Pedro Geromel, convocado para os próximos dois amistosos da Seleção Brasileira.

Preparativos

Os atletas que atuaram durante a maior parte do clássico de domingo realizaram apenas trabalhos regenerativos na academia do clube. Já os demais – incluindo quem entrou no decorrer do jogo, como o volante Arthur, que assinou o terceiro gol – participaram de uma movimentação técnica em espaço reduzido, sob orientação do auxiliar técnico Alexandre Mendes e observação do técnico Renato Portaluppi.

Na tarde desta terça-feira o elenco gremista se reapresenta para o último treino antes do Grenal. A primeira parte da sessão, como tem sido a praxe do clube em jogos decisivos, terá portões fechados à imprensa, antes dos exercícios específicos e do tradicional “rachão recreativo”.

