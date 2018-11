Sem pausa para descanso, o Inter se prepara para o duelo deste domingo contra o Botafogo

Sem pausa para descanso após a vitória da noite anterior sobre o América-MG (2 a 0), na tarde dessa sexta-feira o grupo do Inter se reapresentou no centro de treinamentos do Parque Gigante, de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O adversário da vez é o Botafogo, às 17h deste domingo no Rio de Janeiro.

A preparação para o duelo no estádio Engenhão começou com um trabalho físico e regenerativo para quem iniciou a partida no Beira-Rio, enquanto os demais passaram por um treinamento técnico em campo reduzido. O técnico Odair Hellmann conta com o retorno do meio-campo D’Alessandro, ausente do jogo anterior após receber o terceiro cartão amarelo. Já o lateral Fabiano permanecerá em Porto Alegre, suspenso pelo mesmo motivo.

Desafio

Com 65 pontos, o Saci é vice-líder do Brasileirão e tem pela frente mais quatro rodadas, com o desafio de ultrapassar o Palmeiras, cinco pontos à frente. A vaga na Copa Libertadores da América de 2019 já está garantida e o clube gaúcho não “jogou a toalha” nas pretensões de conquistar o título nacional (que não vence desde 1979), mesmo que os prognósticos apontem cerca de 5% de chances.

Após o duelo contra o Botafogo do técnico Zé Ricardo (décimo-primeiro colocado, com 44 pontos), o Inter terá dois confrontos consecutivos no Beira-Rio e um em Curitiba-PR na reta final da competição. A fila de adversários é composta por Atlético-MG (dia 21, quarta-feira), o Fluminense (dia 25, domingo) e o Paraná Clube (2 de dezembro, uma semana depois).

