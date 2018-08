O Ministério do Trabalho, em parceria com o TST (Tribunal Superior do Trabalho) e o MPT (Ministério Público do Trabalho), promove dos dias 13 a 17 de agosto a 3ª Semana Nacional da Aprendizagem em todo o País. O objetivo da campanha é conscientizar empresas sobre a importância da contratação de adolescentes e jovens, conforme determina a Lei 10.097.

