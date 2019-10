Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul já semearam 442,4 mil hectares, o que representa cerca de 47% da área prevista no Estado. A informação é da Seção de Política Setorial do Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz), com base em dados do Dater (Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural) e dos Nates (Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural).