O SENAR-RS abrirá quatro novas turmas do programa Jovem Aprendiz nos próximos dias. Duas delas serão em Santa Vitória do Palmar, com início em 26 de fevereiro, e as outras duas em Rosário do Sul, com início em 05 de março. Cada turma poderá ter 25 alunos que serão capacitados para trabalhar com pecuária de corte.

Os alunos que concluírem o curso, que tem mais de 800 horas de aula, receberão certificado de Qualificação Profissional na Aprendizagem Rural em Pecuária de Corte e estarão aptos a enfrentar o mercado de trabalho de maneira mais qualificada, contribuindo para elevar a competitividade da pecuária gaúcha e brasileira, a partir das mais modernas técnicas adquiridas ao correr de aproximadamente um ano, tempo de duração do curso.

Jovens interessados poderão se inscrever junto aos sindicatos rurais de cada cidade. Já os empresários rurais interessados no cumprimento de cotas, amparados pela lei da aprendizagem profissional, podem buscar mais informações junto a estes Sindicato Rurais.

Mais de cinco mil jovens já foram formados pelo programa do SENAR-RS, realizado desde 2004. A iniciativa possui a parceria dos Sindicatos Rurais, Secretarias Municipais de Educação e empresários rurais locais.

O programa Jovem Aprendiz é promovido pelo SENAR-RS em conjunto com sindicatos rurais e empresas parceiras e visa suprir a necessidade de mão de obra qualificada, através de aulas teóricas e práticas dirigidas a jovens com idades entre 14 a 24 anos. O curso é dividido em três fases:

Núcleo Básico: conteúdos básicos que permitem preparar o jovem para sua formação como cidadão e para o desenvolvimento de atividades relacionadas à gestão rural.

Núcleo Específico: conteúdos técnico-profissionais próprios de uma ou mais ocupações, respeitando os termos da Lei da Aprendizagem. Os conteúdos desta etapa são construídos de acordo com a realidade local e as necessidades e os interesses da clientela empregadora ou do mercado de trabalho local.

Prática Profissional: aplicação do embasamento teórico a uma situação real, oportunizada pelo SENAR-RS e/ou por Empresa Cotista contratante, devendo focar o planejamento curricular de aprendizagem, principalmente nas ações desenvolvidas no Núcleo Específico.

