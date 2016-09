Separação de Angelina Jolie e Brad Pitt repercute nas redes sociais

Angelina Jolie e Brad Pitt pegaram os fãs de surpresa nesta terça-feira (20), ao confirmarem a separação. A atriz entrou com um pedido de divórcio alegando “diferenças irreconciliáveis”.

O rompimento mexeu com o mundo das celebridades e internautas ficaram em choque com a notícia. Admiradores do casal “Brangelina” lotaram as redes sociais de comentários e tornaram Brad e Angelina trending topics no Twitter.

Além da movimentação do Twitter, alguns fãs fizeram comentários maldosos no perfil do Instagram da atriz francesa Maron Cotillard, apontada como pivô da separação.

