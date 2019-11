Os servidores públicos da Esplanada dos Ministérios terão ponto facultativo nesta quarta (13) e quinta-feira (14). O Diário Oficial da União publicou, em edição extraordinária, portaria que dispensa do trabalho os servidores da administração pública federal nos dois dias da 11ª Reunião de Cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).