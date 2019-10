O governo gaúcho começou a pagar, nessa quarta-feira, os servidores estaduais que recebem acima de R$ 2.500 líquidos, no âmbito da folha de setembro. A primeira parcela (R$ 1.000) entrou nas contas pela manhã e a próxima (R$ 3.350) está prevista para o dia 12 de novembro e no dia seguinte os contracheques do mês passado serão quitados, garante a Secretaria da Fazenda.

Deixe seu comentário: