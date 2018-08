Sesc/RS é a 31ª Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil. Premiação ocorreu na noite desta segunda-feira (13), em São Paulo, em evento realizado pelo Great Place to Work Brasil e Revista Época

Os vencedores do prêmio As Melhores Empresas para Trabalhar 2018 foram revelados nesta segunda-feira (13/08), em um evento para 1,5 mil pessoas no Espaço das Américas, em São Paulo. Great Place to Work (GPTW) e Época Negócios apresentaram as 150 melhores empresas, divididas entre 80 grandes, 35 médias nacionais e 35 médias multinacionais. Mais uma vez o Sesc/RS figurou na lista e desta vez obteve a 31ª colocação no ranking da categoria ‘Grande Porte’ – em 2017, a instituição havia ficado na 35ª posição. Confira, logo abaixo, a relação completa.

Esta 22ª edição do prêmio GPTW Brasil, avaliou o índice de confiança dos funcionários com o ambiente de trabalho e as melhores práticas de gestão de pessoas. Segundo o diretor regional do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva, é motivo de imenso orgulho a 31ª colocação no ranking das empresas de grande porte. “Este resultado é fruto de uma relação entre as condições de trabalho proporcionadas pela instituição e a disposição de cada colaborador em construir um local participativo, agradável e de companheirismo. O engajamento e o envolvimento de todos é o que nos faz ser uma das Melhores

Empresas para Trabalhar no Rio Grande do Sul e no Brasil. Estamos muito felizes em celebrar este resultado e agradecemos a cada colega pelo empenho em suas atividades no Sistema Fecomércio-RS/Sesc”, comentou o dirigente.

A noite desta segunda-feira (13/8) foi de muitas premiações para o Sesc/RS, pois a instituição também esteve entre os destaques do Prêmio Qualidade RS 2018. Ao total, o Sistema Fecomércio-RS/ Sesc/ Senac conquistou 18 distinções, entre as quais: Troféu Ouro (Sesc Carazinho), Troféu Prata (Sesc Bagé, Sesc Frederico Westphalen, Sesc Novo Hamburgo, Sesc Santa Cruz do Sul e Sesc Venâncio Aires), Troféu Bronze (Sesc Alegrete, Sesc São Borja e Sesc São Luiz Gonzaga) e Placa Exemplaridade do PGQP (Sesc Camaquã). A entrega oficial do PQRS ocorreu no Teatro do Sesi, em Porto Alegre.

GRANDES:

As 20 primeiras

1. Caterpillar

2. Magazine Luiza

3. SAP Labs

4. Laboratório Sabin

5. Tokio Marine

6. Kimberly-Clark

7. Gazin

8. Dell

9. Mars

10. Unidas

11. AccorHotels

12. Monsanto

13. Itaú Unibanco

14. Ceneged

15. Viacredi

16. Novartis

17. Leroy Merlin

18. John Deere

19. Telefônica | Vivo

20. Losango

As demais empresas grandes, em ordem alfabética:

3Corações

3M

Algar Telecom

Ambev

Ancar Ivanhoe

Apetit

AstraZeneca

Banco Mercantil

Baterias Moura

Bradesco

Bradesco Seguros

Celpa

Cemar

Centro Universitário Una

CI&T

Cielo

ClearSale

Consórcio Embracon

Copagaz

Corrente

DSM

Electrolux

Enel

Escola Bahiana de Medicina

Eurofarma

Grupo BB e Mapfre

Hospital Edmundo Vasconcelos

Hyundai

IBM

Icatu Seguros

Intelbras

ISA CTEEP

Martins

McDonald´s

Mercadinhos São Luiz

Mercado Livre

Mongeral Aegon

Natura

Novo Nordisk Produção

Oracle

Prezunic

Riachuelo

Rio Quente

Roche Farmacêutica

Saga

Santander

Santander Financiamentos

São Francisco Sistema de Saúde

SAP

SESC RS

Sistema Fiesc

Souza Cruz

Takeda

Uberlândia Refrescos

Unimed-Rio

Vega

Via Urbana

Volvo

Whirlpool

Wiz

MÉDIAS NACIONAIS

As 10 primeiras

1. Special Dog

2. Meireles e Freitas

3. Consórcio Luiza

4. Pormade

5. Visagio

6. Dextra

7. Amêndoas do Brasil

8. McDonald’s Franquia PE

9. DAG

10. Radix

As demais médias nacionais, em ordem alfabética:

BN Papel Catarinense

CIGAM

Comunicare

Comunique-se

CROOL

DB1

Digix

Ecad

Elo

Elogroup

Elotech Gestão Pública

Fundimisa

GolSat Tecnologia

Grupo BExpert

Ivia

KingHost

Microcity

Momenta

Sicoob Metropolitano

Sicoob Norte do Paraná

Strattner

Take

Tecnicon

Unimed Ceará

Unimonte

MÉDIAS MULTINACIONAIS

As 10 primeiras

1. Microsoft

2. Schmersal

3. Renaissance SP

4. Perkins

5. SC Johnson

6. JOST

7. Novo Nordisk

8. Agência Mirum

9. Cisco

10. Visa

As demais médias multinacionais, em ordem alfabética:

ABBVIE

Aspen Pharma

Bristol-Myers Squibb

Daitan Group

DLL

Equinix

Ford Credit

Hershey

Hilton Hotels Brazil

Hyatt Hotels Brasil

JBT

JW Marriott RJ

Kordsa

Mercado Eletrônico

Nutrilite

Oji Papéis Especiais

Resultados Digitais

Roche Diagnóstica

Stryker

Symantec

Thoughtworks

Ticket

Votorantim Holding Investidora

Zambon

Zurich Santander

