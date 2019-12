Brasil Sete corpos são encontrados em caçamba de caminhão no Frade, em Angra dos Reis

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Mortos seriam suspeitos de tráfico, segundo a polícia, que apura circunstâncias das mortes Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

Sete corpos foram encontrados na caçamba de um caminhão de pequeno porte na manhã deste domingo (15) no bairro Frade, em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro. O veículo estava em frente à sede do batalhão dos bombeiros.

Segundo a Polícia Militar, os corpos, todos de homens, seriam de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Peritos estiveram no local e a Polícia Civil apura as circunstâncias em que essas pessoas foram mortas.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre quem teria deixado o caminhão em frente ao batalhão dos bombeiros. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.

Operação do Bope no Frade

Na madrugada deste domingo, o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar) apreendeu três fuzis e outras armas durante uma ação em Angra dos Reis.

A operação ocorreu no bairro Frade, onde anteriormente havia acontecido um tiroteio entre facções criminosas no sábado. De acordo com o Bope, quando chegaram ao local, os agentes foram recebidos a tiros e houve “intenso confronto”.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar não informou se houve mortos durante esta operação. Disse apenas que “durante vasculhamento na área, criminosos atiraram contra as equipes policiais, que reagiram. Após cessarem os disparos, foram encontrados e apreendidos três fuzis (dois fuzis calibre 762 e um fuzil calibre 556), três pistolas, duas granadas e um rádio comunicador”.

