Silvio Santos levou a família para o desfile da Independência em Brasília e foi tietado por fãs e pela família Bolsonaro

Silvio Santos esteve no sábado (07) em Brasília assistindo ao desfile militar em comemoração ao dia 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, O apresentador estava acompanhado da mulher, Íris Abravanel, das filhas, Patrícia e Daniela, dos genros e netos.

Silvio Santos assistiu ao desfile logo atrás de Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michelle. O apresentador foi tietado por fãs e também posou para fotos ao lado da família do presidente, como Eduardo Bolsonaro e sua mulher, Heloísa Wolf.

Bolsonaro

Em seu primeiro desfile de Sete de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro cercou-se de empresários e religiosos que apoiam seu governo e quebrou protocolos para se aproximar da população, numa tentativa de frear a queda em sua popularidade.

Bolsonaro chegou em carro aberto, vestiu boné e capacete de forças policiais, brincou com crianças e deixou o camarote para saudar a plateia de simpatizantes que acompanhava as comemorações do Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios.

O presidente aproveitou a cerimônia para fazer um gesto público de apoio ao ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança), desfilando abraçado a ele, após ter causado constrangimento ao ex-juiz ao sinalizar a troca no comando da Polícia Federal.

Em outros lugares do País, como em São Paulo e no Rio, houve protestos com críticas a Bolsonaro e manifestantes vestidos de preto – em oposição ao verde e amarelo que o presidente pediu para ser usado.

Em Brasília, Bolsonaro chegou no Rolls-Royce presidencial, com a faixa presidencial no peito, e, assim como na posse, estava acompanhado pelo vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), seu filho, e de uma criança de 9 anos – que, com camisa da Seleção Brasileira, foi chamada por Bolsonaro no caminho que percorreu até a tribuna de honra.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e os filhos Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal, e Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), senador, já o aguardavam no local. Participaram ministros, embaixadores, os empresários Silvio Santos (SBT), Luciano Hang (Havan) e Marcelo de Carvalho (RedeTV) e pastores evangélicos, como Edir Macedo (Universal), dono da Record TV. Antes de chegar ao desfile, Bolsonaro tuitou uma foto ao lado de Silvio e Macedo.

Em um momento em que Bolsonaro tem se indisposto com líderes de outros países, como o presidente da França, Emmanuel Macron, alegando intromissão internacional no Brasil por causa das queimadas na Amazônia, a parada em comemoração ao Dia da Independência teve como slogan “Vamos valorizar o que é nosso”, mensagem espalhada em banners pelo local do desfile, e também em uma cartilha distribuída no local.

Deixe seu comentário: