Porto Alegre Sine disponibiliza 102 vagas de emprego nesta sexta na Capital

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2019

Maior número de postos é para analista de sinistros e servente de limpeza. Foto: Ricardo Giusti/PMPA Maior número de postos é para analista de sinistros e servente de limpeza. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Para quem está à procura de emprego, o Sine Municipal oferece 102 postos de trabalho nesta sexta-feira (29), até que sejam preenchidos. Entre as vagas, a maior demanda é para analista de sinistros e servente de limpeza , com 20 vagas cada. Também há 15 vagas para pedreiro e mais 15 para servente de obras.

O interessado deve retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download no Google Play, ou diretamente em qualquer unidade Sine. O número de cartas é limitado.

A sede do Sine Municipal funciona entre as 8h e 17h, na avenida Sepúlveda, esquina com a Mauá, Centro Histórico. Para concorrer às vagas, o candidato precisa comparecer com carteira de trabalho e comprovante de residência. O candidato pode efetuar a sua inscrição pessoalmente na unidade do Sine.

Projeto Humanização

Na quarta-feira (4) às 15h, haverá outro encontro do Projeto Humanização na Busca de Emprego. A ação é voltada aos desempregados que procuram diariamente o Sine Municipal e que, muitas vezes, desconhecem aspectos simples do processo de seleção, como fazer um currículo, como se apresentar, o que dizer ou vestir. O objetivo é, em parceria com a CTZ Soluções, promover encontros para informar o público-alvo sobre a importância de atitudes, comportamento e educação profissional na conquista por uma vaga. Pretende também sensibilizar o público empresarial sobre o compromisso ético e da corresponsabilidade em promover as práticas humanizadas e valorizar a diversidade na hora da contratação.

Vagas para esta sexta-feira

Açougueiro – 2

Analista de sinistros – 20

Auxiliar de cozinha – 4

Confeiteiro -1

Costureira em gera l- 6

Encanador – 5

Engenheiro eletricista – 1

Frentista -2

Impressor serigráfico -1

Mecânico de manutenção de automóveis – 1

Mecânico de motor a diesel -1

Mecânico de veículos -1

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) – 1

Montador de estruturas metálicas – 2

Pedreiro – 15

Serralheiro – 3

Servente de limpeza – 20

Servente de obras – 15

Técnico de alimentos -1

