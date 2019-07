Nesta quarta-feira (24), o Sine Municipal de Porto Alegre tem disponíveis 282 oportunidades de emprego, até que elas sejam preenchidas. Entre as vagas, a maior procura é para repositor de mercadorias (vaga temporária), com 160 postos, seguido de vendedor de serviços, com 21 postos. O Sine se encontra na avenida Sepúlveda esquina com a Mauá, no Centro da Capital.

