Sistema integrado de medicamentos chega ao Santa Marta

A Farmácia Distrital de Saúde Santa Marta, localizada na rua Capitão Montanha, 27 – Centro Histórico, será a próxima a receber a integração dos sistemas de entrega e controle de estoque de medicamentos. Nesta terça-feira (11), o local estará fechado para a realização do inventário, reabrindo ao meio-dia de quarta-feira (12), quando serão iniciados os ajustes necessários à execução do sistema. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) informa que o atendimento poderá ficar mais lento em função dos primeiros dias de implantação, disponibilizando outras farmácias para a retirada de medicamentos.

O objetivo é garantir mais agilidade e um acompanhamento mais efetivo, desde a chegada de medicamentos no almoxarifado até a entrega à população. Ao estabelecer a comunicação entre os sistemas, a plataforma facilitará o acesso dos profissionais, agilizando os processos de trabalho e, consequentemente, o atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). No dia 10 de março, a ferramenta entrou em funcionamento na Farmácia Distrital Navegantes, bairro São Geraldo, e está instalada também nas farmácias distritais Camaquã, Restinga, Vila dos Comerciários, Bom Jesus e Farroupilha, situada no Centro de Saúde Modelo.

A integração dos sistemas de entrega e controle de estoque dos medicamentos é uma iniciativa que reúne a SMS, pela Coordenação de Assistência Farmacêutica e Gerência de Tecnologia da Informação, e a Companhia de Procempa (Processamento de Dados do Município de Porto Alegre). O trabalho é realizado gradualmente, até atualizar o sistema em todas as farmácias distritais da cidade.

As demais farmácias distritais da Capital atenderão normalmente. Para a retirada de medicamentos, são solicitados cartão SUS, receita médica válida e documento de identidade. Confira os endereços:

1) Farmácia Distrital de Saúde Sarandi

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744, bairro São Sebastião

2) Farmácia Distrital de Saúde Restinga

Rua Álvaro Difini, 520, bairro Restinga

3) Farmácia Distrital de Saúde Navegantes

Avenida Presidente Roosevelt, 5, bairro São Geraldo

4) Farmácia Distrital de Saúde Camaquã

Rua Doutor João Pitta Pinheiro Filho, 176, bairro Camaquã

5) Farmácia Distrital de Saúde IAPI

Rua Três de Abril, 90, bairro Passo d’Areia

6) Farmácia Distrital de Saúde Murialdo

Avenida Bento Gonçalves, 3722

7) Farmácia Distrital de Saúde Vila dos Comerciários

Rua Professor Manoel Lobato, 151, bairro Santa Tereza

8) Farmácia Distrital de Saúde Farroupilha

Rua Jerônimo de Ornelas, 55, bairro Santana

9) Farmácia Distrital de Saúde Bom Jesus

Rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus

Confira o cronograma com as datas de fechamento das demais farmácias. Outras informações podem ser obtidas na Ouvidoria da Saúde, pelo Fala Porto Alegre – Fone 156, ou clicando aqui .

Comentários