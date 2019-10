Sobrepeso reduz em mais de três anos a expectativa de vida dos brasileiros

O sobrepeso está levando os brasileiros a viverem 3,3 anos a menos do que a média esperada, aponta um relatório da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) divulgado nesta quinta-feira (10). O número está acima da média dos demais países, que é de 2,5 anos.

O sobrepeso também impacta o PIB (Produto Interno Bruto). De acordo com a pesquisa da OCDE, o Brasil deverá ter uma redução de 5% no PIB nos próximos 30 anos (entre 2020 e 2050) por causa da menor produtividade da população. A média dos demais países é de 3,3%.

Esse impacto na economia, segundo o relatório, acontece porque o sobrepeso leva a doenças crônicas, o que afeta o rendimento do trabalhador ou reduz suas chances de ser empregado. O efeito também ocorre nos gastos com saúde, já que pessoas com sobrepeso tendem a precisar mais de serviços de saúde e passam por mais cirurgias, por exemplo.

O relatório “The Heavy Burden of Obesity – The Economics of Prevention” (“O peso da obesidade – a economia da prevenção”, em tradução livre) reúne dados coletados entre 2016 e 2019 de 36 países que fazem parte da organização e de alguns parceiros, entre eles o Brasil.

