Solteiro, Justin Bieber diz que nunca usou aplicativo de encontro: “Não estou à procura”

Justin Bieber está solteiro após um namoro rápido com a modelo Hailey Baldwin e um affair com Sofia Richie, motivo de troca de farpas com outra ex,Selena Gomez. O cantor, que em 2017 se apresenta no Brasil, esteve no programa de Ellen DeGeneres nesta segunda-feira (5) e garantiu que está sozinho no momento.

“Não estou saindo com ninguém. Estou solteiro e também não estou à procura”, garantiu o astro, fora do Instagram desde agosto, após discutir publicamente pela rede social com Selena. A apresentadora ainda quis saber o que Justin faz quando está “na pista” e se ele recorre a aplicativos de encontros, como outros famosos já admitiram. “Nunca usei”, afirmou o cantor, reforçando que não tem curiosidade em conhecer pessoas pela internet.

