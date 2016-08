STICC será palco de encontro de líderes sindicais do mundo todo

O STICC (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Porto Alegre) será palco do evento internacional Workshop de Sindicalismo Inovador 2016, que ocorrerá no dia 1 de setembro, às 9h, na sede da entidade, na rua Olavo Bilac, 15, na capital gaúcha.

O evento contará com a presença de 30 líderes sindicais de todo o mundo, entre eles Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina e Suriname. Será a primeira vez que esse grupo seleto se encontrará em solo gaúcho. A reunião ocorre tradicionalmente fora do País.

Para o presidente do STICC, Gelson Santana, a vinda dos sindicalistas mundiais para Porto Alegre representa a importância da entidade internacionalmente. “O STICC é referência em cuidados com o trabalhador”, afirmou. Gelson ressaltou que “este evento poderia ocorrer em qualquer parte do mundo, mas será aqui em Porto Alegre que acontecerá. Isso é um reconhecimento”. “Há a necessidade de se melhorar a condição de vida do trabalhador. Não é pelo salário que os sindicatos e que as entidades atuam. Nós lutamos pela qualidade de vida do trabalhador.”

O encontro é promovido pela ICM (Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira) e pela FES (Friedrich-Ebert-Stiftung). A FES é uma fundação de direito privado de caráter político-cultural, considerada de utilidade pública, fundada em 1925 para manter e promover o legado político de Friedrich Ebert, o primeiro presidente democraticamente eleito na Alemanha.

