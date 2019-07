Suprema Corte permite que o governo Trump gaste milhões em muro na fronteira

Após a aprovação do Congresso americano, a Suprema Corte dos EUA permitiu que o governo de Donald Trump gaste 2,5 milhões de dólares na construção de um muro na fronteira com o México. Em reais, o valor ficaria próximo dos 9,4 milhões.

O presidente norte-americano usou o seu Twitter para demonstrar sua felicidades após o anúncio da decisão. “Uau! Grande vitória no muro. A Suprema Corte derruba a liminar de uma corte inferior, permite que o muro da fronteira sul prossiga. Grande vitória para a segurança das fronteiras e o Estado de Direito!”, escreveu.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019