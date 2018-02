Um homem, de 59 anos, foi preso nessa segunda-feira, suspeito de estuprar os dois sobrinhos – um menino, de 7 anos, e outro de 11. O suspeito foi detido em uma casa, no bairro Sarandi, zona Norte de Porto Alegre, por agentes da Delegacia de Capturas, do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Os meninos são sobrinhos da companheira do preso.

