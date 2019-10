Suspeito de produzir e divulgar pornografia infantil na internet é preso em Curitiba

Um homem foi preso em flagrante em Curitiba, nesta quinta-feira (3), por produzir, armazenar e compartilhar arquivos de pornografia infantil na internet. A ação foi resultado das investigações, iniciadas via cooperação internacional, que indicavam o envio de imagens de pornografia infantil para a internet por uma pessoa do Brasil.

As medidas judiciais conseguiram localizar e resgatar uma criança, de 9 anos, que aparece nas imagens, que teriam sido produzidas pelo suspeito. A vítima foi destinada ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, da Polícia Civil em Curitiba, por uma equipe especializada em atender criança vítima de crime, constituída por psicólogos e profissionais de saúde.

No decorrer do cumprimento das ordens judiciais na residência do investigado, foram apreendidos equipamentos de informática, que serão submetidos à perícia técnica. O preso foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná. Caso seja apontado o envolvimento dele nos crimes, entre eles, o de estupro de vulnerável, as penas chegam aos 33 anos de reclusão.

