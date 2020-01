Celebridades Tatá Werneck comenta par romântico entre Rafa Vitti e Larissa Manoela: “É isso que eu quero Brasil”

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Tatá Werneck segue ativa nas redes. Foto: Reprodução/Instagram Tatá Werneck segue ativa nas redes. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Tatá Werneck está de licença-maternidade por conta do nascimento da filha Clara, mas continua bem ativa nas redes sociais. Nesta sexta-feira (24), a atriz respondeu um seguidor que a alfinetou sobre a possibilidade do marido, o ator Rafa Vitti, fazer par romântico com Larissa Manoela na próxima novela global “Além da Ilusão”. “Meu marido e minha amiga se pegando em rede nacional! É isso que eu quero Brasil! Tô muito feliz! Adoro e admiro Lari! Ela é um amor! Torço sempre por ela! Amei muito essa notícia”, escreveu.

A notícia sobre a escalação de Rafa e Larissa foi veiculada nesta sexta inicialmente pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. “Tatá, acho que não tinha sido nada confirmado, por enquanto só “especulações” sobre a participação da Larissa na novela, mas acho que cê acabou de confirmar..”, observou um seguidor, que também ganhou resposta da atriz: “Ué, eu li a matéria, achei que tava certo. Nem do Rafa eu tava sabendo”.

