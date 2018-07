Tchau, tchau, tchau: o Brasil foi eliminado do Mundial pela Bélgica após perder por 2 a 1 em Kazan

Depois da torcida muito cantar “tchau, tchau, tchau”, o Brasil acabou dando adeus à Rússia, após ser eliminado pela Bélgica no jogo realizado em Kazan, nesta sexta-feira (6), pelas quartas de final do Mundial. Com dois gols ainda no primeiro tempo, um contra, de Fernandinho, e outro marcado pelo belga De Bruyne, além do gol brasileiro, marcado na segunda etapa por Renato Augusto, a Seleção Brasileira volta para casa, enquanto os diabos vermelhos enfrentam a França, que venceu o Uruguai por 2 a 0, na próxima terça-feira (10), às 15h, em São Petersburgo.

O jogo

A Seleção Brasileira havia começado bem a partida, mas a partir do gol, onde Fernandinho desviou sem chance para Alisson, o grupo se desorganizou e acabou abrindo espaço para os diabos vermelhos fazerem 2 a 0. No segundo tempo parecia que haveria uma reação, especialmente após o Brasil se aproximar, fazendo 2 a 1. Parecia que ia dar tempo de empatar e, quem sabe, buscar na prorrogação ou nos pênaltis. Mas foram muitos os erros e grandes as defesas do goleiro Courtois.

Primeiro tempo

A estratégia belga era a do contra-ataque. E o Brasil perdia oportunidades, como as cobranças de escanteio de Thiago Silva e Paulinho. O gol (contra) de Fernandinho, após desvio de Kompany, foi o prenúncio do que vinha. O jogador não se recuperou do baque e não se encontrou mais no jogo, assim como os demais companheiros. Paulinho também não rendia e ambos perderam chances, até que De Bruyne mandou uma bomba para o gol brasileiro. E assim ficava tudo para a segunda etapa.

Segundo tempo

Na vinda do vestiário Tite colocou Firmino no lugar de Willian e colocou Gabriel Jesus pela direita. A seguir, Douglas Costa entrou em seu lugar. Parecia que os brasileiros iriam reagir, entrando mais na área adversária, mas parecia faltar gente em campo. Foi então que Renato Augusto, que entrou no lugar de Paulinho, cabeceou após passe de Coutinho. A esperança se renovava. Renato teve outra chance logo depois, que passou pela trave. Coutinho também mandou para fora a última chance brasileira. Não deu nem para levar para a prorrogação.

Com o resultado, os brasileiros encerram sua participação, enquanto a Bélgica segue para se semifinal.

Música

A primeira música da torcida brasileira a cair nas graças das redes sociais foi uma provocação aos rivais da Argentina: “O Di María, o Mascherano, o Messi, tchau; Messi, tchau; Messi, tchau, tchau, tchau. E o argentino está chorando…” e finalizava dizia que este Mundial o Brasil iria ganhar, reunindo três dos ícones da seleção argentina da competição.

Quando a Alemanha foi eliminada, os criativos torcedores brasileiros fizeram outra versão para a seleção alemã, em revanche pelo placar de 7 a 1 do Mundial passado. “A Alemanha, assanhadinha tá dando tchau, dando tchau, dando tchau, tchau, tchau, tchau”.

A paródia foi uma adaptação da canção italiana histórica “Bella, Ciao”, considerada na Itália como o hino dos “partigiani”, ou seja, da resistência contra o fascismo de Benito Mussolini e contra as tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Já nos anos 1960, a música também foi empregada como hino popular de manifestações de trabalhadores e estudantes italianos e, mais recentemente, foi cantada durante o governo do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi como forma de protestar.

Mesmo antiga e conhecida em vários países – a canção foi gravada até por Mercedes Sosa – “Bella, Ciao” se popularizou novamente há pouco tempo nas redes socais, após aparecer na série espanhola “La Casa De Papel”.

Escalações

O técnico Tite colocou em campo Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Paulinho (Renato Augusto), Willian (Firmino), Philippe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus (Douglas Costa).

Já o técnico da Bélgica, Roberto Martínez, escalou os jogadores Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, Fellaini, Meunier, Chadli (Vermaelen), De Bruyne, Lukaku (Tielemans) e Hazard.

