A Casa de Cultura Mario Quintana realiza, nesta quarta-feira (27), uma edição especial do projeto “Teatro de Rua na Travessa”, em comemoração ao Dia Mundial do Teatro. Serão apresentadas três peças na Travessa dos Cataventos e também será realizado um cortejo pelas ruas do centro de Porto Alegre até o Theatro São Pedro. As apresentações iniciam às 16h30min e terminam às 18h30min.

