Após 18 anos, o Teatro Novo está de saída do DC Shopping, na Zona Norte de Porto Alegre. Em postagem no Facebook, a diretora do espaço cultural, Karen Radde, atribuiu a decisão ao fim do interesse do centro de compras em manter a parceria e a problemas agravados pela perda de patrocínios. Ela não informou qual será o novo endereço.

Deixe seu comentário: