Técnico do Grêmio diz que time precisa superar gramado do Estádio Luso-Brasileiro

O técnico Roger Machado comentou acerca do Estádio Luso-Brasileiro, palco da partida do Grêmio contra o Botafogo às 16h deste domingo (04), em jogo adiado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante lembrou que chegou a atuar no local quando ainda era jogador.

“Eu joguei lá sim, quando eu atuava pelo Fluminense. Naquele momento, já era um estádio em que o tipo de grama era diferente. Vamos ter que nos adaptar, me parece que as dimensões do campo são mais apertadas. Visualmente, vendo pela televisão, as linhas laterais da área parecem menores. O Botafogo é forte, vem de bons e maus resultados dentro da competição, mas é uma equipe que vem fazendo bons jogos. Não vamos julgar nosso adversário pelos resultados ruins recentes”, explicou Roger nesta sexta-feira (02) à imprensa.

Em termos de escalação, o Tricolor terá Henrique Almeida no lugar de Miller Bolaños. O atacante Pedro Rocha, que era outro postulante ao espaço do equatoriano, voltou a treinar depois de se recuperar de uma virose. Porém, não vai jogar diante dos cariocas. Edílson, que havia sido poupado no dia anterior, trabalhou sem problemas.

Nas demais posições, Kannemann permanece no lugar de Geromel, e Bruno Grassi recebe oportunidade na vaga de Marcelo Grohe. Maicon será o volante mais centralizado no jogo, e Douglas vai ter mais liberdade para se aproximar de Luan e Henrique Almeida.

Escalação: Bruno Grassi; Edílson, Wallace Reis, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Jaílson e Walace; Douglas, Luan e Henrique Almeida.

O Botafogo foi derrotado no Rio por 5 a 2 pelo Cruzeiro, nessa quinta-feira (01), em duelo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida aconteceu no próprio Estádio Luso-Brasileiro.

O Grêmio ainda treina no CT Luiz Carvalho neste sábado (03) pela manhã antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro. Na classificação, o time gremista ocupa o sexto lugar, com 36 pontos. Os adversários estão em 13° (26pg).

