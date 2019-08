Técnico Jair Ventura destaca polivalência de Bruno Silva, novo reforço do Inter

*Valéria Possamai

Em entrevista à Rádio Grenal, o técnico Jair Ventura, que já trabalhou com Bruno Silva, falou sobre as características do novo reforço do Inter. O comandante destacou que o volante possui características que se adequam ao modelo de jogo de Odair Hellmann.

“Vejo ele com as características certas para se encaixar nesse modelo de jogo do Inter. Ele pode desempenhar bem essa função do Edenilson e do Patrick.”, disse o treinador ao programa Futebol Alegria do Povo.

O volante, que desembarcou em Porto Alegre na noite desta segunda-feira, também foi elogiado pelo poder de entrega e de atuação em mais de uma função: “Ele já atuou de zagueiro. Marca muito bem. É um jogador de muita raça, entrega. Utilizei ele mais a frente um pouco, pelo lado do campo e ele foi muito bem assim.”

Por já ter atuado com a camisa do Fluminense na Copa do Brasil, Bruno Silva fica disponível para atuar pela Libertadores e Campeonato Brasileiro.

O atleta passará por exames nesta terça-feira e assinará com o Inter até o fim desta temporada, com possibilidade de prorrogação ao fim do término do vínculo.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

