Confira os brasileiros que estão disputando prêmio de melhor do mundo da Fifa, que acontece na tarde de hoje

Mais uma edição do Fifa The Best acontece na tarde desta segunda-feira (23). Neste ano, o evento acontecerá no Teatro alla Scala, em Milão, na Itália. O evento reúne grandes nomes do futebol mundial e, entre as honrarias, decidirá quem foi o melhor jogador do mundo na última temporada.

Como vem sendo de praxe desde 2008, Messi e Cristiano Ronaldo estão na briga pelo prêmio. Desta vez, no entanto, é o holandês Virgil Van Dijk que aparece como favorito, após ser um dos principais destaques na conquista da sexta Liga dos Campeões do Liverpool.

Messi também concorre ao Prêmio Puskàs, de gol mais bonito da temporada. Em março, ele acertou belo toque de cobertura em partida contra o Bétis. Nessa categoria, ele tem como concorrentes o colombiano Quintero, do River Plate, que marcou de falta contra o Racing, e o húngaro Dániel Zsóri, do Debrecen, que fez de bicicleta contra o Ferencváros.

Entre as mulheres, a grande favorita é Megan Rapinoe, que foi campeã, artilheira e melhor jogadora da Copa do Mundo. Sua compatriota, Alex Morgan, e a britânica Lucy Bronze, são as outras jogadoras na briga, mas correm por fora.

Brasileiros na disputa

O Brasil tem dois representantes na disputa de melhor goleiro. Alisson, do Liverpool e ex inter, e Ederson, do Manchester City, disputam com Marc-Andre Ter Stegen, do Barcelona. Entre os treinadores, Tite chegou a estar entre os dez, mas ficou de fora na indicação dos finalistas: seguiram na disputa o espanhol Guardiola, do Manchester City, o argentino Mauricio Pochettino, do Tottenham Hotspur, e o alemão Jürgen Klopp, do Liverpool.

O Brasil também pode sair com um troféu em Milão na categoria Fifa Fan Award, destinado aos torcedores. Silvia Grecco, mãe do palmeirense Nickollas, está entre os finalistas por narrar as partidas para o filho que é cego. Estão na disputa com ela o uruguaio Justo Sánchez, que é torcedor do Cerro, mas passou também a ir aos jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido. O terceiro concorrente são os holandeses, pela festa na Copa do Mundo Feminina.

Transmissão

O evento começa às 14h30min (de Brasília), com transmissão do SporTV e da ESPN Brasil.

Saiba quem são os candidatos

Melhor jogador

Virgil van Dijk (Liverpool)

Lionel Messi (Barcelona)

Cristiano Ronaldo (Juventus) Melhor goleiro

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Marc-André ter Stegen (Barcelona) Melhor técnico

Pep Guardiola (Manchester City)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Mauricio Pochettino (Tottenham) Melhor jogadora

Lucy Bronze (Lyon)

Alex Morgan (Orlando Pride)

Megan Rapinoe (Reign FC) Melhor goleira

Christiane Endler (PSG)

Hedvig Lindahl (Chelsea/Wolfsburg)

Sari van Veenendaal (Arsenal/Atlético de Madrid) Melhor técnico de futebol feminino

Jill Ellis (Estados Unidos)

Phil Neville (Inglaterra)

Sarina Wiegman (Holanda) Gol mais bonito (Prêmio Puskás)

Lionel Messi, pelo Barcelona, contra o Real Betis

Juan Quintero, pelo River Plate, contra o Racing

Daniel Zsóri, pelo Debrecen, contra o Ferencvaros Melhor torcedor

Silvia Grecco, do Palmeiras

Justo Sanchez, do Rampla Juniors

Torcedores holandeses na Copa do Mundo feminina

Deixe seu comentário: