Um terremoto atingiu a região de Florença, na Itália, nesta segunda-feira (09). O abalo provocou danos em edifícios e obrigou algumas pessoas a saírem das suas casas. Serviços de trem foram afetados.

O tremor, de 4,8 graus de magnitude, atingiu a cordilheira dos Apeninos às 3h30min (no horário local), segundo o serviço geológico dos Estados Unidos. Na cidade de Barberino del Mugello, epicentro do terremoto, uma igreja ficou com rachaduras. Não houve vítimas.