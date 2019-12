Celebridades Ticiane Pinheiro vai homenagear Gugu Liberato

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Gugu vai ser homenageado por Ticiane Pinheiro e vai ganhar um presente póstumo Foto: Reprodução Ticiane Pinheiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mesmo após a morte de Gugu Liberato, a Record TV decidiu manter a participação do apresentador no tradicional amigo-secreto de fim de ano da emissora. Ele vai ser homenageado pela apresentadora Ticiane Pinheiro e vai ganhar um presente póstumo. O especial que vai ao ar nos dias 17 e 19 de dezembro, às 22h30min.

O “Família Record” está agendado para ser gravado na próxima semana, com a participação de Ana Hickmann, Rodrigo Faro, Geraldo Luís, Xuxa e outros nomes, sob o comando de Sabrina Sato. O amigo-secreto foi sorteado há dois meses.

Tici Pinheiro revelou nas redes sociais que tinha tirado o amigo mais uma vez, a última foi em 2015, quando deu um terno de presente para Gugu. Este ano, a apresentadora vai fazer a entrega simbólica do amigo-secreto e o artista tirado por Gugu também vai receber o seu presente. A reprise do especial de fim de ano será na véspera do Natal, no dia 24 de dezembro, às 20h30min.

