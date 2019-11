Tiroteio deixa feridos em escola nos Estados Unidos

Um tiroteio deixou feridos na escola de ensino médio Saugus, em Santa Clarita, na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (14). A polícia busca o suspeito descrito por testemunhas como um homem vestido de preto.

Não há muitos detalhes sobre a ocorrência, que ainda está em andamento. A polícia do condado de Los Angeles informou que aproximadamente cinco pessoas receberam atendimento médico.

Imagens divulgadas por canais locais mostram feridos sendo levados para ambulâncias e alunos deixando a instituição de ensino. Por medidas de segurança, escolas do distrito de William S. Hart foram fechadas. Várias unidades policiais foram mobilizadas para atender a ocorrência. As autoridades recomendaram aos moradores da região ficarem em casa com as portas trancadas.