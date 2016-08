Tite fecha os portões do segundo treino do Brasil no Equador

O técnico Tite estreia no comando da Seleção Brasileira contra o Equador nesta quinta-feira (01), às 18h (horário de Brasília), pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2018. Nesta terça (30), o treinador orientou o segundo treino no período noturno no Estádio Casablanca, da LDU. A comissão técnica fechou os portões do trabalho por quase todo o tempo. A ideia de Tite era esconder do adversário a escalação do time canarinho.

Apenas os primeiros 15 minutos foram abertos para os repórteres. O que se sabe por enquanto é que há dúvidas na escalação no meio de campo e no ataque. Philippe Coutinho e Willian disputam uma vaga e, no ataque, Gabigol e Gabriel Jesus lutam pelo lugar de titular.

No ensaio de segunda (29), Geromel atuou entre os titulares, mas a tendência de formação para o duelo diante dos equatorianos em Quito é a seguinte: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Gil e Filipe Luís; Casemiro, Rafael Carioca, Philippe Coutinho (Willian) e Renato Augusto; Neymar e Gabriel Jesus (Gabigol). O mistério, porém, deve seguir até momentos antes de a bola rolar.

A Seleção Brasileira ocupa o sexto lugar na tabela das Eliminatórias, com nove pontos. O Equador está na vice-liderança (13 pontos).

