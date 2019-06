Tite mantém mistério no último treino da seleção antes de enfrentar o Peru

A Seleção Brasileira realizou nesta sexta-feira (21) o último treino antes da partida contra o Peru, pela última rodada do Grupo A da Copa América. Com questões físicas de alguns jogadores a ponderar e um ataque que ainda está devendo na competição, o técnico Tite fez mistério e não deu pistas sobre o time titular. As informações são do jornal Extra.

A imprensa pode assistir a apenas 15 minutos da atividade. Diante dos jornalistas, a divisão do time durante o trabalho foi misturada: Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Alex Sandro; Allan, Arthur e Coutinho; David Neres, Firmino e Gabriel Jesus.

Arthur, que perdeu o treino de quinta-feira por causa de dores no pé esquerdo, participou normalmente da atividade. Fernandinho, como era previsto, foi desfalque no treino e dificilmente vai para o banco de reservas.

Nos últimos dois jogos, Tite preferiu manter o mistério, só que os treinos “denunciaram” as opções de Tite.

Para garantir, sem depender de outros resultados, o primeiro lugar no Grupo A da Copa América e teoricamente enfrentar um adversário mais fácil nas quartas de final, o Brasil precisa vencer o Peru.

Espionagem

O técnico Tite foi questionado nesta sexta-feira a respeito de uma reportagem do jornal peruano “Libero”. A principal matéria da edição de hoje levantou suspeitas de que o treinador brasileiro teria espionado o treino do Peru realizado na quinta-feira, no Pacaembu. De acordo com o texto, um drone teria sido visto sobrevoando o campo e um segurança na arquibancada também seria um enviado da comissão. O treinador negou veementemente a situação.

“Tenha a minha palavra de que não houve nada disso. A palavra de honra. Se tiver que pagar esse preço para vencer, pego meu boné e vou para casa. Se tiver que bater para vencer, pego meu boné e vou para casa. Não tenho mais idade para isso. Não fiz isso no início da carreira, vou fazer agora? Fiz, não comparem, fiz com o Cleber, contra o Corinthians, em treino aberto. Treino aberto, vou lá ver. Ok, lá no início eu fiz. Agora vocês têm minha palavra, não faço mais”, rechaçou.

O treinador ainda destacou que espera uma partida difícil contra a equipe treinada por Ricardo Gareca. Na última vez que os dois países se enfrentaram em jogo válido pela Copa América, deu Peru por 1 a 0, resultado que culminou com a demissão do técnico Dunga, em 2016.

Para garantir, sem depender de outros resultados, o primeiro lugar no Grupo A da Copa América e teoricamente enfrentar um adversário mais fácil nas quartas de final, o Brasil precisa vencer o Peru. As duas equipes jogam sábado, às 16h, na Arena Corinthians.

Deixe seu comentário: