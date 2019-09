Uma iraniana que ateou fogo no próprio corpo após ser processada por tentar entrar em um estádio de futebol morreu por causa das graves queimaduras, informou a imprensa do país na terça-feira (10). Ela estava internada em um hospital desde que se autoimolou após despejar gasolina no seu corpo no dia 1º de setembro diante do Tribunal Revolucionário Islâmico de Teerã.

