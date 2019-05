Torturador da Somália era motorista de Uber nos EUA

Um ex-motorista do Uber que vivia na Virgínia, nos EUA, cometeu atos de tortura durante a guerra civil da Somália no final dos anos 1980, concluiu na terça-feira (21) um júri americano. O ex-coronel Yusuf Abdi Ali era um dos comandantes do Exército nacional e partidário do ditador Mohamed Siad Barre. Até este mês, ele dirigia para o Uber, com uma nota de avaliação alta: 4,89.

