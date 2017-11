A Toyota começou a vender no Japão o robô companheiro para o trânsito

Toyota começou a vender em suas concessionárias no Japão um robô para fazer companhia a motoristas no trânsito.

Chamado de Kirobo Mini, o robô de 10 centímetros custa 42.984 ienes (cerca de 1.250 reais) e ainda tem uma taxa mensal de 350 ienes (10 reais) para uso do aplicativo.

Segundo a fabricante, ele é capaz de interagir em uma “conversa casual” e aprender com as preferências do dono, mas tudo em japonês – não há previsão de venda no Brasil.

O Kirobo cabe na palma da mão e foi criado para “encaixar” no porta-copos dos carros, mas o tamanho reduzido também permite que ele acompanhe o dono em casa ou no trabalho, por exemplo.

Ele é conectado a um smartphone por meio de Bluetooth e tem uma câmera interna, o que permite que reconheça expressões faciais, mudando o “tom” da conversa de acordo com as emoções do companheiro.

Apresentado há cerca de um ano, o “companheiro do trânsito” é uma versão menor do robô Kirobo, que se tornou o primeiro “androide” a viajar ao espaço em 2015.

O Kirobo Mini estava em pré-venda, mas agora poderá ser adquirido em qualquer concessionária no Japão.

Robo Kirobo

O robô astronauta japonês Kirobo foi reconhecido em 2015 com dois recordes no Guinness Book por sua estadia na Estação Espacial Internacional (ISS), ao ser o primeiro autômato galático “companheiro” e o androide que manteve uma conversa na maior altitude já registrada.

O robô recebeu o reconhecimento no Museu Nacional de Ciências Emergentes e Inovação (Miraikan) de Tóquio, onde a equipe de desenvolvimento do robô apresentou um relatório e projetou um vídeo das atividades de Kirobo a bordo da ISS.

O robô, desenhado para se comunicar com humanos e fazer companhia aos tripulantes da ISS, chegou à plataforma em agosto de 2013, onde permaneceu 18 meses, e manteve sua primeira conversa com o astronauta japonês Koichi Wakata em dezembro do mesmo ano, concretamente, a 414,2 quilômetros sobre o nível do mar.

Este pequeno autômato de 34 centímetros de altura e aproximadamente um quilo de peso fez parte de um projeto conjunto do Centro de Pesquisa para Ciências e Tecnologias Avançadas da Universidade de Tóquio, a empresa Roubo Garage e a Agência Aeroespacial japonesa.

Entre suas funções estão o reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, sínteses de voz, funções de telecomunicações, gestos, reconhecimento facial e gravação de vídeo. O objetivo do projeto Kirobo é estudar em que medida um robô de companhia pode dar apoio moral a pessoas isoladas durante longo período.

No desenvolvimento também colaboraram a Agência Aeroespacial japonesa, Dentsu, primeira agência de comunicação do Japão, e Toyota Motor, maior fabricante de veículos mundial.

