Trajetória de crescimento do PIB deve se acelerar ao longo de 2017

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (16), em Davos, na Suíça, que a economia brasileira vai voltar a crescer já no primeiro trimestre de 2017 e que essa trajetória de crescimento deve se acelerar ao longo do ano.

“Já esperamos um crescimento no primeiro trimestre de 2017 e um crescimento acelerando-se ao longo de 2017, onde o quarto trimestre deste ano, comparado com o quarto trimestre de 2016, nós esperamos um crescimento de 2%”, disse o ministro, que está em Davos para participar do Fórum Econômico Mundial.