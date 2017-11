Três pessoas morreram em uma colisão na BR-386, em Soledade, neste domingo (12). O acidente envolveu um veículo Hyundai I30, com placas de Soledade, e um Elantra, com placas de Porto Alegre.

As vítimas fatais estavam no Elantra. Outros quatro ocupantes dos automóveis ficaram gravemente feridos, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A PRF está no local, em atendimento à ocorrência. O trânsito está parcialmente interrompido no sentido interior-Capital.

Deixe seu comentário: