A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul está com inscrições abertas para oito cursos de pós-graduação que iniciarão no primeiro semestre letivo, em seis municípios no interior do Estado, além da Região Metropolitana. A Universidade também lançou o edital do Mestrado Profissional em Educação, que receberá inscrições de 5 de março a 6 de abril.

