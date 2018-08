A Uergs recebe até sexta-feira as inscrições para os dois novos cursos de especialização que serão abertos neste semestre pela instituição (Gestão do Agronegócio, em São Borja, e especialização em Produção Vegetal, em Vacaria). Os editais estão disponíveis na página da pós-graduação do site www.uergs.edu.br.

