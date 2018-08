A Uergs recebe, até esta sexta-feira (3), inscrições para os cursos de especialização que serão abertos no final de agosto, em diversas regiões do Estado. São dois cursos novos: especialização em Gestão do Agronegócio, em São Borja, e especialização em Produção Vegetal, curso ofertado em parceria com o Instituto Federal, em Vacaria.

