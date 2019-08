UFRGS será sede de evento sobre empreendedorismo; inscrições são 1kg de alimento

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul será sede da edição 2019 do Brasil Empreende. Considerado um dos maiores eventos sobre empreendedorismo do Brasil, as atividades acontecem no dia 22 de agosto, reunindo especialistas de todo o país. O evento é organizado pelo Students For Liberty Brasil.

A programação inicia às 13h30 até 18h, na Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS, em Porto Alegre. Os interessados em participar devem inscrever-se neste link e levar 1kg de alimento não perecível no dia do evento.

Entre os palestrantes estão Anthony Ling, fundador e editor do Caos Planejado, uma publicação online sobre urbanismo e mobilidade urbana; João Marcondes, CEO do Garupa, aplicativo de caronas compartilhadas 100% brasileiro; Ricardo Pierozan, co-fundador e sócio da Loop, startup pioneira em compartilhamento de bikes na América Latina.

Saiba mais sobre a Students For Liberty Brasil

De acordo com o portal oficial da Students, trata-se de uma organização sem fins lucrativos cuja missão é educar, desenvolver e empoderar a próxima geração de líderes da liberdade. Trabalhamos através de universidades, oferecendo aos estudantes a oportunidade de se desenvolverem profissionalmente, organizarem eventos, tornarem-se empreendedores e consigam realizar atividades que garantam, como versa nossa visão, um futuro mais livre.

