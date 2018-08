Um atirador atacou um campeonato de videogame na Flórida e a Polícia fala em várias vítimas

Várias pessoas teriam morrido neste domingo (26), vítimas de um ataque a tiros em um campeonato de videogame na cidade de Jacksonville, no Estado americano da Flórida, incluindo um atirador, informou a Polícia local, que pediu à população que evite a região. De acordo com informações oficiais, a “cena do crime continua ativa”.

“Múltiplas mortes na cena do crime, muitos estão sendo transferidos”, postou no Twitter o escritório do comissário de Polícia de Jacksonville. “Um suspeito morreu no local”, disse a autoridade. “Não sabemos no momento se há outros suspeitos.” Há indicativos de que há um segundo suspeito, informação ainda a ser confirmada.

A Polícia também divulgou em um tuíte o pedido de que as pessoas evitem a área. “A região não está segura nesse momento. FIQUE LONGE”, informou a Polícia em um tuíte acompanhado da hastag #TheLandingMassShooting.

OMadden 19 Tournament simula o campeonato de futebol americano NFL. No Twitter, foram postados vídeos com o áudio do que supostamente seria do momento em que ocorreu o ataque. É possível ouvir os tiros e as vozes das pessoas em pânico. A transmissão do vídeo do jogo também é desconectada e segue apenas o áudio.

