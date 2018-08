Um celular pegou fogo dentro de um avião na Espanha: Assustados, os passageiros do voo foram retirados da aeronave

Assustados, passageiros de um voo da Ryanair que ia de Barcelona (Espanha) para Ibiza foram retirados do avião e levados de volta ao terminal depois que um celular pegou fogo pouco antes da decolagem.

As informações são da BBC.

O aparelho estava conectado a um carregador portátil quando a aeronave – um Boeing 737 – se preparava para decolar.

Escorregadores infláveis

A tripulação organizou a evacuação da aeronave usando os escorregadores infláveis do avião. Imagens mostram a agitação dos passageiros.

“Todos os passageiros foram evacuados de volta ao terminal e os tripulantes resolveram a situação do celular. A Ryanair providenciou uma outra aeronave para reacomodar os passageiros para que embarcassem com o menor atraso possível”, disse a companhia aérea em nota.

Relato de passageiro

Um dos passageiros conseguiu frieza o suficiente para filmar o incidente e relatar o caso no Instagram. No vídeo, é possível ver o dispositivo em chamas e os gritos dos passageiros.

De acordo com o relato do passageiro, o carregador portátil explodiu na mesma linha de poltronas onde ele estava sentado. Ele ainda brinca que as saídas de emergência são “bem divertidas quando não há uma emergência real”.

Com a ajuda dos escorregadores infláveis, a tripulação evacuou a aeronave, deixando todos os passageiros em segurança. O dono do aparelho não foi identificado e o incêndio foi controlado rapidamente.

Não é a primeira vez que um celular pega fogo em um avião, enquanto conectado a uma bateria portátil. Por isso, alguns especialistas em aviação defendem que companhias aéreas passem a proibir o embarque de carregadores de lítio nas aeronaves, de acordo com a BBC.

Explosão de carregador

No final de janeiro deste ano, um incêndio começou em um avião motivado pela explosão de um carregador de celular portátil.

O incidente, que foi gravado por um dos passageiros, mostra as chamas entre dois assentos da classe econômica do voo russo Aeroflot que ia de Moscou à Volgograd.

Na gravação, é possível ver os passageiros em volta dos assentos queimados, tentando apagar o fogo com água.

O incêndio foi iniciado depois que o avião aterrissou e rapidamente todos os passageiros foram evacuados do Airbus A320, segundo informou o Sputnik News.

