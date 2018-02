Um jogador do Paris Saint-Germain disse que Neymar tem regalias no clube, mas garantiu que o craque brasileiro é “um cara simples”

O jogador brasileiro Neymar, 25 anos, tornou-se o centro das atenções quando chegou ao PSG (Paris Saint-Germain), em agosto passado. Com a mesma rapidez, ele também passou a ser alvo de críticas de parte da imprensa francesa por conta de supostos privilégios no dia-a-dia do clube. Isso inclui dois fisioterapeutas particulares que o acompanham no clube e nas viagens e a liberação para se ausentar de treinos e embarcar rumo ao Brasil para resolver questões familiares, dentre outras regalias.

Um dos jogadores mais fechados do elenco, o francês Adrien Rabiot, falou sobre o tema em entrevista à revista “L’Equipe Magazine”. Ele admitiu os privilégios não só do jogador mais caro do mundo na atualidade, mas também de outra estrela, o francês Mbappé, 19 anos. Por outro lado, fez questão de elogiar o comportamento do camisa 10 brasileiro.

“Neymar é um cara muito simples no vestiário”, relatou. “Ele até poderia ser um pouco arrogante, mas não é o caso. Ele não se considera uma estrela. Sabemos que ele tem alguns privilégios, assim como Kylian, mas isso não me incomoda. Não tenho ciúmes dos companheiros”.

Duelo

O meio-campista, que é titular absoluto do técnico Unai Emery, também fez uma breve análise sobre o esperado confronto com o Real Madrid do atacante Cristiano Ronaldo e do técnico Zinedine Zidane, pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa.

“Eles vão querer salvar a temporada, estão muito motivados para isso”, frisou Rabiot. “Têm muita experiência nessa competição e nós temos muito menos. Na minha opinião, está 50% para cada lado.”

PSG e Real Madrid farão o jogo de ida pelas oitavas da Champions League nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu. A bola rola a partir das 17h45min (horário de Brasília),

