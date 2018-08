Um juiz impediu a temporada da caça de ursos pardos nos Estados Unidos

Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou na quinta-feira o que seria a primeira temporada de caça aos ursos pardos em mais de 40 anos em torno do Parque Nacional Yellowstone.

“Está temporariamente proibido autorizar ou implementar a caça de ursos pardos”, decretou o juiz Dana Christensen do Tribunal Federal de Montana, em decisão que tem validade de 14 dias.

A temporada de caça do urso pardo em Idaho e Wyoming começaria neste final de semana em torno do Yellowstone, onde há cerca de 700 exemplares.

A última temporada de caça do pardo no Wyoming foi em 1974 e em Idaho, em 1946.

Organizações de defesa da vida silvestre e várias comunidades indígenas, lideradas pela tribo Crow, pediram à justiça que mantivesse a proibição federal para a caça ao urso pardo, suspensa no ano passado pelo governo do presidente Donald Trump.

“É uma grande vitória e estamos eufóricos”, disse à AFP Melissa Thomasma, diretora-executiva da ONG Wyoming Wildlife Advocates. “Esta temporada de caça foi polêmica desde o início e desde o início nos opusemos firmemente”.

O Serviço de Pesca e Fauna Silvestre determinou em 2017 que o urso pardo em Montana, Idaho e Wyoming não era mais uma espécie ameaçada, e os três estados decidiram impor cotas de caça.

O plano era permitir a morte de 23 ursos fora do Yellowstone nos estados de Idaho, Montana e Wyoming.

Aprovação

A Comissão de Caça e Pesca do estado americano de Wyoming aprovou por unanimidade no final de maio a passada controversa autorização para caça de ursos pardos (Ursus arctos) na região do entorno do Parque Nacional de Yellowstone – mas não dentro dele – neste outono no Hemisfério Norte, primavera no Brasil. Esta seria a primeira vez que estes animais poderão ser caçados legalmente nos 48 estados contíguos dos EUA desde 1975, quando a espécie entrou sob proteção federal após quase desaparecer do país.

Naquele ano, restavam apenas 136 exemplares no ecossistema do qual Yellowstone faz parte, que também abarca áreas nos estados vizinhos de Idaho e Montana. Hoje, especialistas estimam que a região abrigue cerca de 700 ursos pardos, no que o secretário do Interior dos EUA, Ryan Zinke, classificou como “um feito que está entre um dos maiores sucessos da conservação” nos EUA.

Com isso, a espécie foi retirada da lista de ameaçadas, e consequentemente protegidas por lei, da agência nacional de caça e pesca do país, abrindo caminho para a volta de sua caça legal.

De acordo com a decisão da comissão de Wyoming, até 22 ursos poderiam ser abatidos na temporada de caça de 2018, dos quais até 12 poderão ser fêmeas. Já comissão similar do estado vizinho de Idaho decidiu permitir o abate legal de apenas um macho este ano, enquanto Montana manteve a proibição da caça de ursos em seu território.

Especialistas, no entanto, criticaram a medida. Eles lembram que os ursos pardos estão entre os mamíferos de reprodução mais lenta no mundo, e a volta da caça desta espécie, mesmo em pequeno número, pode rapidamente colocá-la novamente em perigo.

“Pesquisas recentes sugerem que populações viáveis de animais como os ursos pardos precisam ser de entre 2 mil e 10 mil exemplares. Os planos atuais de Wyoming vão limitar a conectividade com outras populações de ursos pardos e a colonização de habitats adequados, impedindo assim a chegada a esta viabilidade significativa e, de fato, perversamente levando os números populacionais para a direção contrária”, dizia uma carta aberta enviada ao governador do estado, Matt Mead, por um grupo de 73 biólogos e especialistas em conservação.

Já os apoiadores da medida afirmam não haver mais espaço para que jovens ursos estabeleçam seu território na região do entorno do parque, que estaria atingindo seu limite de sustentação da espécie. Com isso, os animais se espalham para áreas menos adequadas à sua subsistência, levando perigo a pessoas.

Segundo as autoridades americanas, só no ano passado 56 ursos pardos morreram no entorno de Yellowstone como resultado da caça ilegal, conflitos com pecuaristas e mesmo colisões com veículos, como um dos filhotes da “ursa 399”, famosa por ser uma das mais reprodutivas da região, atropelado em junho.

