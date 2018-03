Um motel com bonecas infláveis provoca um debate sobre a imagem da mulher na França

Dois meses após sua abertura, o motel com bonecas infláveis Xdolls tem levantado diversas críticas na França. O estabelecimento é sobretudo acusado por grupos feministas de “veicular uma má imagem da mulher”, além de banalizar as casas de prostituição, que são proibidas no país.

O grupo comunista Frente de Esquerda exige o fechamento do Xdolls, que é o primeiro motel contendo bonecas infláveis existente na França. De acordo com o jornal “Le Parisien”, o presidente do grupo, Nicolas Bonnet Oulaldj, disse que um pedido de proibição do local foi depositado junto ao Conselho de Paris.

“Xdolls veicula uma imagem degradante da mulher”, declarou Bonnet Oulaldj.

O Xdolls tem três quartos nos quais se encontram bonecas infláveis. Os clientes podem ter acesso ao local pagando €89 pela hora (cerca de R$300). O grupo “Frente de esquerda” também acusa o estabelecimento de se declarar falsamente no registro comercial como uma “casa de jogos”. Nicolas Bonnet Oulaldj prometeu chamar a atenção da Prefeitura de Paris sobre o assunto. “É preciso que a cidade tome uma atitude adequada, fechando e proibindo esse tipo de estabelecimento”.

86.000 estupros por ano

O chefe do Partido Comunista, Pierre Laurent, também participou do debate, dizendo que levará o assunto até o Senado. Ele denuncia o que chama de “robôs sexuais” que se “parecem com crianças”. Ele critica a banalização da prostituição, caracterizada pelo funcionamento do Xdolls.

Lorraine Questiaux, advogada e porta-voz da associação “Ninho”, que acompanha vítimas da exploração sexual, lembra que “na França, todos os anos, 86.000 mulheres são estupradas”. A militante também afirma que o motel “produz dinheiro através de um ato que simula o estupro”.

Luta contra a prostituição

A abertura do estabelecimento acompanha a aprovação recente da lei que penaliza os clientes de prostitutas na França. A principal medida do documento propõe que quem efetuar a “compra de atos sexuais” receberá uma multa de €1500, que pode subir para €3750 em caso de reincidência.

Em resposta às críticas, o proprietário do estabelecimento Joaquim Lousguy diz que “cada um tem seu ponto de vista” e que “uma boneca não é uma mulher”. O Xdolls tem um endereço secreto, que só é revelado ao cliente após o pagamento da transação.

