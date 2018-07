Um voo da American Airlines que levava a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, fez um pouso de emergência após uma falha de pressurização na cabine

Um voo da American Airlines que levava a diretora do FMI (Fundo Monetário Internacional), Christine Lagarde, fez um pouso de emergência na Argentina pouco depois de decolar do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, no domingo (22).

Os jornais locais Clarin e La Nación e a emissora de televisão local TN informaram que o voo, que tinha como destino os Estados Unidos, sofreu uma falha de pressurização na cabine a cerca de 200 km ao norte da capital argentina e retornou a Ezeiza para pousar.

Lagarde esteve na Argentina no fim de semana para a reunião do G20 de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais. Segundo a Reuters, um porta-voz do FMI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Nenhuma lesão relacionada ao incidente foi relatada.

Segundo o Clarín, o voo AA900 com o Boeing 777 decolou do aeroporto de Ezeiza às 20h55. Ainda de acordo com o jornal, citando fontes oficiais, Lagarde seria reacomodada em outro voo para os EUA ainda na noite de domingo.

Encontro

Os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 (grupo das dezenove maiores economias do mundo e a União Europeia) se reuniram neste final de semana pela terceira vez neste ano. O encontro, na capital argentina, Buenos Aires, foi o primeiro desde que a guerra comercial se intensificou, com os Estados Unidos aplicando tarifas as importações chinesas e a China retaliando – algo que pode ter repercussões em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Na abertura, Christine Lagarde, que na sexta-feira (20) se reuniu com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, mostrou confiança na política econômica do país. “As políticas estão sendo implementadas e os objetivos são alcançáveis”, disse.

Ela admitiu que o índice inflacionário alcançou “um ponto alto” em junho e que “houve conversas” sobre isso – já que a meta de inflação para este ano é de 32%. “Mas o programa está sendo cumprido” e “houve progressos”, assegurou, ao prever que a economia “vai melhorar em 2019 e 2020”.

Protestos

Um forte esquema de segurança foi montado em Buenos Aires para acolher as delegações, em meio a protestos convocados por organizações sociais de esquerda e sindicatos, contra o acordo stand-by de US$ 50 bilhões, assinado pela Argentina com o FMI. O dinheiro, liberado em parcelas trimestrais, estará disponível para ajudar o país anfitrião do G20 a superar a crise cambial, desde que cumpra com determinadas metas. Entre elas, a redução da inflação, que de junho de 2017 até junho passado chegou a 29,5% (superior à meta do FMI de 29%).

A maioria dos argentinos associa o FMI a programas de ajuste, que contribuíram para agravar a recessão na década de 1990 e resultaram na moratória da divida, na queda de sucessivos governos e na crise de 2001 – a maior da história recente do país.

