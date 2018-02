Uma noite em Vegas é inspiração do Rosario Resto Lounge

Famosa por seus cassinos, a cidade de Las Vegas é a inspiração para a edição especial da festa La Noche, que acontece no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, no Rosario Resto Lounge.

Com o mote “O que acontece no Rosarinho, fica no Rosarinho”, a casa oferecerá brincadeiras com a réplica de uma roleta e dará prêmios de doses de bebidas variadas, como tequila, vodka, cachaça, água e energético.

No melhor estilo Vegas, haverá ambientação temática, show com um mágico e a performance de um dançarino, que vai interagir com o público e distribuir shots de tequilas.

Atração musical da noite, a banda Bloco A sobre ao palco e apresenta os melhores hits latinos e sucessos do pop rock nacional e internacional. Para completar a festa, o DJ Residente, Marco Fanfa, fará um set especial.

O Rosario está localizado na Rua 24 de Outubro nº 1539, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A casa abre às 19h e o show inicia às 22h30min. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

Programação semanal:

Quinta-feira – Projeto Quintas Intenções/ Atração: Renan de Lucca (Sertanejo)

DJ Residente Marco Fanfa.

Sexta-feira – Projeto Misturadin / Atração: Rodrigo Queiroz (Acústico Sertanejo) + Pagode Numa Boa (Pagode)/ DJ Residente Marco Fanfa.

Sábado – Projeto La Noche/ Atração: Bloco A (Músicas latinas e Pop Rock) + DJ Residente Marco Fanfa.

Domingo – Sertanejo Magnum Lounge/ Atração: Felipe e Michel (Sertanejo)/ DJ Edgar Branco.

