Unimed Porto Alegre é o serviço médico oficial em circuito de corridas.  Equipe com quatro unidades móveis estará disponível nas provas

Contribuir para a saúde e bem-estar dos atletas. Esse será o objetivo da Unimed Porto Alegre no circuito de corridas que faz parte da campanha nacional “Chega de Trabalho Infantil”, promovida pelo Ministério Público do Trabalho, que visa conscientizar as pessoas da importância do tema. A cooperativa será o serviço médico oficial das provas, programadas para 14 de abril e 6 de maio. A primeira prova ocorreu neste domingo (25).

Para atender aos competidores, a Unimed Porto Alegre disponibilizará quatro ambulâncias e um ambulatório que contará com equipe médica e de enfermagem para cuidar dos atletas.

O circuito é considerado preparatório para a 35ª edição da Maratona Internacional Unimed Porto Alegre, que acontecerá em 10 de junho e reunirá atletas de diversas nacionalidades em três percursos.

